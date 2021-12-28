Глава МИД ФРГ заявила о "геостратегической роли" проекта "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила геостратегическую роль газопровода "Северный поток - 2", подчеркнув, что для нее он больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее охарактеризовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. С таким заявлением она выступила в опубликованном во вторник интервью агентству DPA .

"Последние несколько лет, даже учитывая различное восприятие [проекта] в Европе, ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток - 2", - подчеркнула Бербок. Новый канцлер Германии, социал-демократ Олаф Шольц вскоре после вступления в должность заявлял, что процесс сертификации "Северного потока - 2" носит сугубо административный характер и регулятор ФРГ принимает решения, совершенно не руководствуясь политикой, так как это коммерческий проект.

По вопросу сертификации "Северного потока - 2" Бербок имеет схожую позицию с Шольцем. "Проверка на соответствие законодательству [ЕС] в настоящее время проводится Федеральным сетевым агентством. Олаф Шольц и я использовали разные слова, чтобы описать эту ситуацию", - резюмировала Бербок.

Глава МИД ФРГ также напомнила о соглашении между Германией и США по "Северному потоку - 2". "Еще прежнее правительство ФРГ вместе с администрацией США дало ясно понять, что энергоресурсы нельзя использовать как оружие и что это имело бы значительные последствия. И это также имеет силу", - заключила Бербок.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. До этого надлежит согласовать вопрос с Еврокомиссией и получить заключение профильного министерства ФРГ об отсутствии угроз безопасности поставкам газа Германии и другим странам Европы в случае сертификации оператора. Минэкономики ФРГ 26 октября сообщило, что направило регулятору свое заключение о сертификации "Северного потока - 2", и считает, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Германский регулятор исходит из того, что решение о сертификации вряд ли будет принято в первом полугодии 2022 года. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.