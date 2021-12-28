ГК "Абрау-Дюрсо" приобретает винодельческий завод в Азербайджане

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" приобретает завод по производству вина в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО "AzAbrau" стала победителем приватизационного конкурса на приобретение винного завода "АСК Шеки Шараб" в Шекинском районе Азербайджана мощностью 2,6 млн бутылок в год", - отмечается в сообщении.

Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, ГК "Абрау-Дюрсо" вложит более €2,3 млн в развитие предприятия.

Предприятие открыто в 2008 году, на нем установлено современное европейское оборудование.

Как отметили в компании, в этом винодельческом регионе Азербайджана ГК "Абрау-Дюрсо" планирует производить элитные, а также десертные виноградные вина. В ближайшей перспективе - посадка собственных виноградников.

"Сейчас в Азербайджане достаточно сырья для расширения производства. Власти страны заинтересованы в выходе местного вина на международный рынок и оказывают виноделам всестороннюю поддержку. Реализация государственной программы Азербайджана по развитию виноделия предусматривает увеличение экспорта локального вина в пять раз до 2025 года", - отмечается в сообщении.

Производимые на "АСК Шеки Шараб" вина группа компаний "Абрау-Дюрсо" планирует экспортировать в первую очередь в Россию. Также, благодаря соглашению Азербайджана о преференциальной торговле с Турцией, открываются возможности для поставок в эту страну.

О компании

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и др.