ТМК обновит на приобретенном Первоуральском новотрубном заводе системы очистки воздуха

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания начала на приобретенном весной 2021 года Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) обновление оборудования для очистки воздуха, говорится в сообщении компании.

"Современные газопылеулавливающие установки трех типов с коэффициентом фильтрации от 85 до 99% введены в эксплуатацию в трех цехах ПНТЗ", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, в трубоволочильном цехе запустили три установки, производительность каждой из которых - до 15 тыс. куб. м в час. Полностью автоматизированное оборудование очищает воздух от твердых частиц, образующихся во время производственного процесса, а затем возвращает очищенный воздух в рабочее помещение. В двух других цехах запущены еще три установки, которые также гарантируют высокую степень обеспыливания без возврата очищенного воздуха в рабочую зону.

"В будущем планируется оснастить подобными эффективными системами очистки воздуха еще пять цехов", - добавил управляющий директор ПНТЗ ТМК Владимир Топоров. Он отметил, что завод реализует долгосрочную экологическую программу, в которую включены и мероприятия по направлению "Атмосфера". "Новое оборудование создано с учетом наилучших доступных технологий, которые позволяют минимизировать образование пыли, исключить выбросы в атмосферу, улучшить условия труда сотрудников, а также получить экономический эффект за счет сокращения потребления электроэнергии", - сказал Топоров.

Ранее на ПНТЗ заменили рукавные фильтры газоочистных сооружений - установки позволяют улавливать 99,9% твердых частиц в вырабатываемых при производстве технологических газах, обеспечивая их очистку в соответствии с российскими и европейскими природоохранными нормами. Также на предприятии установлена система автоматизированного контроля атмосферных выбросов, непрерывно анализирующая предельно допустимую концентрацию выбросов оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, взвешенных веществ, объемные доли отделяемой воды, кислорода, температуру, абсолютное давление, скорость и расход дымовых газов.

Первоуральский новотрубный завод является одним из ведущих в России и Европе производителей стальных труб, входит в состав Трубной металлургической компании с 2021 года.