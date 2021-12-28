Премьер Израиля призвал к более жесткой позиции на переговорах по иранскому атому

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал во вторник мировые державы занять более жесткую позицию на переговорах по иранскому атому в Вене. Соответствующее заявление он сделал в интервью израильскому армейскому радио.

"В конце концов, это может быть хорошая сделка [по иранской ядерной программе], мы знаем параметры. Ожидается ли подобное [хорошая сделка] сейчас? Нет, так как нужна более твердая позиция [международных посредников на переговорах]. У Ирана очень слабые карты, но мир действует так, будто он [Тегеран] находится в точке силы", - сказал Беннет. "Израиль не будет участником соглашения и всегда сохранит за собой право действовать и защищать себя", - добавил глава израильского кабмина.

В Вене 27 декабря начался восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение, его участники в тот же день договорились на заседании Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) активизировать процесс редактирования документов для скорейшего достижения итоговой договоренности. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу к началу февраля 2022 года.

В Вене с апреля 2021 года идут переговоры по иранской ядерной сделке. Переговорщики уже подтвердили, что работа продолжается на основе документов, которые были наработаны к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению иранской ядерной сделки.