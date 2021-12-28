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Казахстан планирует в 2022 году закупать в России от 500 до 1 тыс. МВт электроэнергии

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что в настоящее время идут переговоры о стоимости закупок

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют в 2022 году закупать в России от 500 до 1 тыс. МВт электроэнергии. Об этом сообщил во вторник министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев на брифинге.

"Мы уже соответствующие переговоры с нашими партнерами из РФ проводим. Что касается объемов, то объем будет в среднем, наверное, варьироваться в зависимости от времени суток. Но мы полагаем, что это будет порядка 500 -1 тыс. МВт. Что касается цены, то по цене переговоры еще проводятся, но понятно, что это будет силами частных компаний", - сказал Мирзагалиев, отвечая на вопрос о том, планирует ли Казахстан закупать электроэнергию в РФ в будущем году.

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