Казахстан планирует в 2022 году закупать в России от 500 до 1 тыс. МВт электроэнергии

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют в 2022 году закупать в России от 500 до 1 тыс. МВт электроэнергии. Об этом сообщил во вторник министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев на брифинге.

"Мы уже соответствующие переговоры с нашими партнерами из РФ проводим. Что касается объемов, то объем будет в среднем, наверное, варьироваться в зависимости от времени суток. Но мы полагаем, что это будет порядка 500 -1 тыс. МВт. Что касается цены, то по цене переговоры еще проводятся, но понятно, что это будет силами частных компаний", - сказал Мирзагалиев, отвечая на вопрос о том, планирует ли Казахстан закупать электроэнергию в РФ в будущем году.