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ФЦП развития Крыма могут продлить до 2030 года

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, уже есть соответствующее обращение в адрес президента, и он надеется, что Владимир Путин его поддержит

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Срок реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма может быть продлен на пять лет - до 2030 года. Об этом сообщил журналистам после итогового заседания правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас стратегию развития отрасли пишем до 2030 года и с перспективой до 2035-го, и, наверное, логично было бы, чтобы мы социально-экономическую программу Крыма тоже продлили до 2030-го. У нас есть такое обращение в адрес президента, я надеюсь, что президент нас поддержит", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности продления ФЦП Крыма до 2030 года.

Теги
РоссияКрымХуснуллин, Марат Шакирзянович
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