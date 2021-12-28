ФЦП развития Крыма могут продлить до 2030 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Срок реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма может быть продлен на пять лет - до 2030 года. Об этом сообщил журналистам после итогового заседания правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас стратегию развития отрасли пишем до 2030 года и с перспективой до 2035-го, и, наверное, логично было бы, чтобы мы социально-экономическую программу Крыма тоже продлили до 2030-го. У нас есть такое обращение в адрес президента, я надеюсь, что президент нас поддержит", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности продления ФЦП Крыма до 2030 года.