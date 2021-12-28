Сочи посетило рекордное количество туристов с начала года

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Около 7 млн туристов посетили Сочи в 2021 году, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский во вторник.

Прогнозировалось, что в 2021 году Сочи посетят 6,8 млн гостей, что станет рекордом курорта, в 2019 году его посетили более 6,3 млн человек.

"В целом по итогам 2021 года выходим на показатель почти в 7 млн гостей. Сейчас основное внимание горнолыжным курортам - здесь приняты дополнительные меры от [коронавируса], ведется регулярная обработка кабинок, разведены очереди на подъемники. Работает межведомственный штаб. Решаем все вопросы слаженно и оперативно", - написал глава города.

Он уточнил, что в летний период на курорте работали 180 пляжей, 33 из них - с международным экосертификатом "Голубой флаг". В новом году их станет еще больше. Сейчас работает 30 зимних пляжей.

Санатории Сочи предлагают оздоровительные программы, в том числе постковидную реабилитацию. "В санаторно-курортной и туристической отрасли Сочи на постоянной основе занято около 35 тыс. человек. Высокий, более 80%, процент вакцинации сотрудников, строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований позволили обеспечить безопасный и качественный отдых", - добавил глава города.

В сообщении уточняется, что в 2022 году планируется уделить внимание зеленому туризму, в частности благоустроить маршруты в Нацпарке и Кавказском биосферном заповеднике.