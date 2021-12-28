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Предпринимателей в Приамурье в 2021 году стало на 1,5 тыс. больше, чем в 2020-ом

В организациях среднего и малого бизнеса региона работают свыше 108 тыс. человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Желающих развивать бизнес в Амурской области в 2021 году стало больше на 1,5 тыс. человек в сравнении с 2020 годом, а объем налоговых преференций для бизнеса превысил 2 млрд рублей. Об этом сказал во вторник губернатор Амурской области Василий Орлов во время выступления с ежегодным итоговым отчетом.

Он отметил, что в условиях пандемии правительство области предусмотрело дополнительные меры поддержки бизнеса, в частности объем налоговых преференций составил более 2 млрд рублей.

"В секторе среднего и малого бизнеса сегодня занято больше 108 тыс. человек, на 1,5 тыс. больше, чем в прошлом году. <...> Для поддержки бизнеса у нас разработан большой комплекс мер - льготные займы, субсидии, бесплатные консультации, помощь в расширении рынков сбыта, разработке электронных сервисов", - сказал Орлов.

Глава региона поручил министерству экономики совместно с предпринимательским сообществом проанализировать эффективность существующих мер и дать предложения по их корректировке и расширению.

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