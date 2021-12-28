Глава Приамурья заявил, что на обновление теплосетей будут выделять от 1 млрд рублей в год

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области намерены ежегодно выделять не менее 1 млрд рублей на обновление тепловых сетей. Об этом во вторник рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов во время выступления с ежегодным итоговым отчетом.

"У нас высокий уровень износа всех коммунальных сетей. Так, по Благовещенску износ сетей по теплоснабжению составляет 62%, а по водоснабжению - 75%. Основные магистральные и квартальные сети строились с 1965 по 1985 год, они находятся в эксплуатации больше полувека. В дальнейшем на обновление коммунальной инфраструктуры будем выделять не менее 1 млрд рублей ежегодно", - сказал Василий Орлов.

По данным губернатора области, в 2021 году на модернизации коммунальной структуры в Приамурье выделили более 2 млрд рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. В 2019 году на эти цели выделили 38 млн рублей.

"В связи с ростом объема выделяемых средств мы нередко сталкиваемся с недобросовестными подрядчиками, свои коррективы вносит и погода. Поручаю министерству жилищно-коммунального хозяйства и муниципалитетам взять на особый контроль темпы и качество этой работы", - сказал Орлов.