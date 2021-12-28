На "Госуслугах" появилась возможность оформить выплату по уходу за нетрудоспособным

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сервис для оформления выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином заработал на портале госуслуг. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры РФ.

"На "Госуслугах" заработал новый социальный сервис для граждан, запущенный Минцифры России совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом Российской Федерации. Теперь в режиме реального времени можно подать заявление в ПФР о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для оформления на портале выплаты от государства неработающему человеку, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, необходимо проживать на территории России, а также иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". При этом не нужно быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход, необходимо согласие на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.

"Мы совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом осуществляем планомерную работу по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на портал госуслуг. По нашей оценке, ежегодно новым сервисом будут пользоваться более 1,5 млн граждан нашей страны", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева.

В свою очередь, замминистра труда и социальной защиты Алексей Скляр отметил, что постепенный перевод социальных услуг на портал госуслуг даст возможность упростить процесс получения гражданами различных мер социальной поддержки.

От нестраховых периодов, отраженных в индивидуальном лицевом счете в ПФР, напрямую зависит размер будущей пенсии неработающего человека. Перевод услуги в электронный вид сделает быстрым и удобным ее получение, что увеличит интенсивность ее использования", - подчеркнул председатель правления ПФР Андрей Кигим.

В Минцифры добавили, что период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и будет отражен на индивидуальном лицевом счете, что окажет влияние на размер будущей пенсии.

О компенсационной выплате

Компенсационная выплата устанавливается гражданину, если он осуществляет уход за инвалидом I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; за гражданином старше 80 лет; за престарелым гражданином, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения.

Кроме того, ежемесячная выплата устанавливается гражданину, в случае осуществления ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; за инвалидом с детства I группы.