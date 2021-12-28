Казахстан рассматривает две локации для возможного строительства АЭС

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана рассматривают две географические точки для потенциального строительства атомной электростанции (АЭС) - поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщил во вторник на брифинге министр энергетики республики Магзум Мирзагалиев.

"Мы сделали сейчас баланс производства и потребления электроэнергии до 2035 года. Мы однозначно видим необходимость строительства атомной электростанции для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику. Надо понимать, что строительство любой станции, в первую очередь АЭС, - это вопрос небыстрый. На это уходит в среднем до 10 лет", - сказал он.

По его словам, в шорт-листе сейчас рассматриваются две локации - поселок Улкен и город Курчатов. "Улкен с точки зрения наличия инфраструктуры выглядит интереснее, приоритетнее, потому что там проходит линия электропередачи "север-юг". Кроме того, поселок находится ближе к основным нашим потребителям - это южный регион", - отметил глава ведомства.

При этом министр подчеркнул, что окончательное решение по выбору участка пока не принято.

О планах по АЭС

В 2019 году президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 сентября текущего года в послании народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики.

30 сентября, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Путин заявил, что РФ может построить атомную электростанцию в республике и оказать другую поддержку казахстанской стороне в этой сфере. 19 ноября Токаев сообщил, что Казахстан будет вынужден принять решение о строительстве на своей территории АЭС, поскольку в стране уже есть признаки энергодефицита.

В показанном 3 декабря фильме "Казах. История золотого человека" (Qazaq. History of The Golden Man, 2021) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика планирует строить АЭС, но для этого необходимо выбрать подрядчика и технологию.