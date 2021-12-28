Число самозанятых в Уральском федеральном округе увеличилось за год вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Число людей, оформленных в качестве самозанятых в Уральском федеральном округе, увеличилось в 2021 году в два раза и составило 270 тыс. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник аппаратом полномочного представителя президента в округе Владимира Якушева.

"УрФО поддерживает общероссийскую тенденцию к росту числа занятых в МСП. В УрФО числится почти 500 тыс. субъектов МСП, растет число самозанятых - 270 тыс. человек, что на 134 тыс. больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении по итогам встречи полпреда с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

В тексте указано, что индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2021 года составляет 106,4%. За счет нарастания промпроизводства в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах данный параметр по итогам 2021 года может показать еще более высокие результаты. В январе-ноябре 2021 года в налоговую систему от УрФО поступило 6,6 трлн рублей.

"Социально-экономические показатели округа выглядят в целом позитивно, но мы также видим точки роста - нужно стимулировать оборот розничной торговли, увеличивать инвестиции в основной капитал, тщательно следить за уровнем инфляции", - приводятся в сообщении слова полпреда Якушева.