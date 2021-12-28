Каждый пятый регион России смягчил ограничения в работе общепита в преддверии Нового года

В ряде субъектов РФ это коснулось новогодних праздников. Так, в Санкт-Петербурге кафе и рестораны смогут работать всю ночь только с 31 декабря на 1 января. В Ленинградской области работа общепита в Новый год и Рождество продлена до двух часов ночи, в Татарстане заведениям общепита с 20 декабря по 10 января разрешили принимать гостей до 01:00, а с 31 на 1 января работу кафе и ресторанов продлили до 03:00. Аналогичное разрешение получили и заведения в Мордовии с 24 декабря. В Ульяновской области ограничения по времени работы кафе и ресторанов сняты вплоть до 14 января, в Оренбургской области - до 10 января.

"Понимаем, что если не дать возможность собраться и отпраздновать в цивилизованных условиях, где соблюдаются все требования санитарного законодательства, то люди будут собираться в других местах", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров перед тем, как в регионе продлили работу общепита с 23:00 до 01:00.

Большинство регионов, смягчивших условия работы общепита, приняли это решение в декабре после улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Поэтому новые условия работы кафе и ресторанов продолжат действовать и по окончании праздников.

В Хабаровском крае, Якутии, Амурской, Самарской, Рязанской, Кировской областях, Хакасии время работы общепита продлено, но заведения по-прежнему будут обязаны закрываться для посетителей в установленные часы. В Челябинской, Курганской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Архангельской областях, Красноярском крае, в Крыму сняты все временные ограничения на работу общепита, при этом посетители должны будут предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или медотводе, а работники кафе и ресторанов должны быть вакцинированы. А в Свердловской и Белгородской областях отменены QR-коды для посещения общепита.

Проведение корпоративов

Многие регионы в преддверии новогодних праздников разрешили проведение корпоративов. При этом продолжают действовать правило о наличии сертификатов о вакцинации у посетителей мероприятий, а также ограничения по количеству присутствующих в залах. К примеру, в Томской и Тюменской областях заполняемость залов должна составлять 70% от общего числа мест, в Иркутской области - не более 50%. В Брянской области на корпоративах может находиться не более 70 человек.

В Забайкальском крае корпоративы и банкеты разрешены до 01:00, но при этом заведения должны согласовывать их проведение с властями и давать допуск проверяющим органам к записям с видеокамер.

Однако ряд регионов отказался от подобной практики. В Волгоградской области, как и в 2020 году, сохраняется запрет на корпоративы на рабочем месте, банкеты в кафе и на турбазах для групп, количество человек в которых превышает 10 человек. Аналогично требование введено в Самарской области. В Чувашии ограничили не только проведение корпоративов, но приостановили всю работу заведений общепита с 23:00 30 декабря 2021 года до 12:00 1 января 2022 года.

Салюты онлайн

Проведение традиционных праздничных мероприятий в ряде регионов отменены, в некоторых субъектах, например, в Кировской и Амурской областях, перенесены в формат онлайн.

В свою очередь в Пскове решено провести на центральной площади Ленина праздничный фейерверк, но продолжительностью всего 7 минут - этот вариант согласован оперштабом, поскольку предполагает рассредоточение людей в разных частях города, сообщили власти. Аналогичное решение принято в Архангельске, где одновременно состоится шесть салютов в разных округах, а в Ленинградской области салют разрешено организовывать только там, где нет других мероприятий.

В ряде субъектов, несмотря на ограничения, не планируется полностью отказываться от народных гуляний. Так в столице массовые и спортивные мероприятия на катках и площадках города разрешены только в дневное время, в Воронеже - до трех часов ночи, а в Волгоградской области - при жестком соблюдении санитарно-эпидемиологических ограничений. "Санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет нам согласовать проведение всех основных традиционных новогодних и рождественских мероприятий при условии определенных ограничительных мер при их реализации", - обосновал свою позицию губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

О полном запрете массовых мероприятий в дни новогодних праздников заявили власти Крыма, Пермского края, Чечни, Ингушетии. "Официальные мероприятия, концерты, где много народу собирается, - это мы сказали отменить", - сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав праздновать Новый год дома, в кругу семьи, с максимальным соблюдаем требований Роспотребнадзора и оперативного штаба региона.