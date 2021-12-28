В Бундестаге назвали неверным путем попытки подвергать сомнению "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт выступил в поддержку ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" после устранения всех юридических препятствий. Такое мнение он высказал в опубликованном во вторник интервью агентству DPA .

"Постоянно ставить под сомнение "Северный поток - 2" - это в корне неверный путь", - отметил Добриндт. "Если оператор трубопровода сможет решить проблемы и федеральное сетевое агентство даст зеленый свет, то газопровод должен быть введен в эксплуатацию", - добавил он. По убеждению законодателя, попытки поставить под сомнение такой крупный проект "вообще не решают проблему, а в конечном счете лишь углубляют разногласия".

Добриндт высказался за усиление конкуренции на рынке энергоносителей и поиск новых поставщиков, помимо России. Парламентарий считает целесообразным сделать упор на морской ветроэнергетике.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. До этого надлежит согласовать вопрос с Еврокомиссией и получить заключение профильного министерства ФРГ об отсутствии угроз безопасности поставкам газа Германии и другим странам Европы в случае сертификации оператора. Минэкономики ФРГ 26 октября сообщило, что направило регулятору свое заключение о сертификации "Северного потока - 2", и считает, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

Сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Германский регулятор исходит из того, что решение о сертификации вряд ли будет принято в первом полугодии 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.