ЦБ ожидает максимальный эффект от повышений ключевой ставки в 2022 году

"Мы как раз принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году", - отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что если жизнь будет складывать так, как прогнозирует ЦБ, в следующем году инфляция к концу года будет 4-4,5%.

Глава регулятора пояснила, как может работать инфляционная спираль, когда цены на товары растут и спрос на них со стороны населения также растет.

"К сожалению, у инфляции есть одно неприятное качество: способность самораскручиваться. Что это значит? Это значит, когда цены на товары, которые люди ежедневно практически потребляют, растут и люди ожидают, что они будут расти и дальше, потому что это не короткое время происходит, это происходит несколько месяцев и по широкому кругу товаров, поэтому люди понимают, что это не какое-то локальное явление и стараются в том числе взять кредит и купить, например, товары длительного пользования пораньше , а не ждать, когда вырастут цены. И это ведет к новому витку цен", - отметила она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что для снижения инфляции нужно принимать меры, сама она не снижаться не будет.

"Возвращаясь к вашему вопросу, внешние факторы, это мировая тенденция, или внутренние факторы. Вы знаете, это как искать нулевого пациента в пандемию. Конечно, интересно, с чего это началось, но если болезнь у вас уже в стране, с этим надо разбираться. Так и с инфляцией, нужно принимать меры, что Банк России и делает для того, чтобы снижать инфляцию, а не дожидаться, когда она сама собой рассосется", - отметила она.