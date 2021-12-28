Чижов: созданный Еврокомиссией спотовый рынок газа в ЕС оказался гиперзависимым от погоды

БРЮССЕЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Созданный Еврокомиссией свободный рынок газа в Евросоюзе оказался гиперзависимым от плохой погоды. Об этом заявил во вторник в интервью ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Кстати, созданный в ЕС энергетический рынок уже оказался гиперзависимым от погоды. На него негативно влияют и холод, и жара, и облачность, и ветер", - отметил он, имея в виду пиковые периоды спроса на энергию для обогрева или кондиционирования помещений, а также проблемы с солнечной и ветряной генерацией при неблагоприятных погодных условиях, для компенсации которых используется газ.