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Чижов: созданный Еврокомиссией спотовый рынок газа в ЕС оказался гиперзависимым от погоды

Речь идет о пиковых периодах спроса на энергию для обогрева или кондиционирования помещений

БРЮССЕЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Созданный Еврокомиссией свободный рынок газа в Евросоюзе оказался гиперзависимым от плохой погоды. Об этом заявил во вторник в интервью ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Кстати, созданный в ЕС энергетический рынок уже оказался гиперзависимым от погоды. На него негативно влияют и холод, и жара, и облачность, и ветер", - отметил он, имея в виду пиковые периоды спроса на энергию для обогрева или кондиционирования помещений, а также проблемы с солнечной и ветряной генерацией при неблагоприятных погодных условиях, для компенсации которых используется газ.

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РоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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