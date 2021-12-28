Авиарейсы из Казани в Элисту запустят в январе

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Новые авиарейсы запустят из Казани в Элисту в январе. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю, сообщает пресс-служба мэрии Казани во вторник.

"3 января запускаются новые авиарейсы из Казани в Элисту. Жители Татарстана смогут летать в один из самых экзотических регионов России дважды в неделю, по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении.

Вылет из Казани запланирован на 09:30, прибытие в столицу Калмыкии - в 11:30. Обратный вылет из Элисты будет осуществляться в 12:30, прибытие в аэропорт Казани - в 14:35. "Время в пути составит два часа. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах CRJ-200, рассчитанных на 50 мест", - сообщает пресс-служба.

Ранее пресс-служба сообщала, что казанский аэропорт перешел на зимнее расписание до 26 марта. Зимой увеличат число внутренних и международных авиарейсов.