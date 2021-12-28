Набиуллина назвала заморозку цен на некоторые товары работающей, но краткосрочной мерой

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Замораживание цен на некоторые группы товаров может работать только как краткосрочная мера, в долгосрочной перспективе подобные решения несут более негативный характер, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если говорить про административное регулирование цен, замораживание цен на каком-то уровне, это может работать только как краткосрочные меры, потому что нам нужен рост предложения. Инфляция - это всегда в некотором смысле дисбаланс спроса и предложения. Нам нужно, чтобы быстрее росло предложение", - сказала Набиуллина.

Она пояснила, что при регулировании цен у производителей товаров, в частности, меньше стимулов для того, чтобы наращивать инвестиции. "Поэтому в долгосрочном плане это вместо снижения инфляции может привести, наоборот, если замораживание цен будет отменено, к росту цен. И долгосрочные последствия, на наш взгляд, носят более негативный характер", - отметила глава ЦБ.

При этом она подчеркнула, что в случае серьезного всплеска инфляции необходимо поддержать людей, находящихся в наиболее уязвимом положении, например, семьи с детьми. "Я думаю, что по мере того, как правительство создаст социальное казначейство, они создают социальное казначейство, которое позволяет понимать, какие люди в каком социальном положении находятся, с какими доходами. Это позволит и более эффективно выстраивать все меры социальной поддержки", - добавила Набиуллина.