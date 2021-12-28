ФТС опровергла информацию об очереди более чем из тысячи фур на границе с Китаем

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России не фиксирует очередей более чем из тысячи грузовиков на российско-китайской границе, о которых ранее сообщали грузоперевозчики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФТС во вторник.

При этом ранее газета "Известия" сообщала о том, что коллапс образовался из-за закрытия с 3 декабря четырех из пяти пропускных пунктов - все фуры якобы направились в единственную открытую приграничную точку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФТС, на границе с Китаем 27 декабря действительно отмечалось скопление примерно 150 фур, что не является существенным, учитывая пропускную способность пункта пропуска - 100 автомобилей в обе стороны. "Так, например, по состоянию на утро 27 декабря 2021 года перед пунктом пропуска МАПП Пограничный (пункт пропуска МАПП Пограничный - Суйфэньхэ (КНР) - прим. ТАСС) находилось 150 автотранспортных средств. Из них только 54 автомобиля ожидали убытия в КНР, остальные - 51 тягач без прицепа и 45 порожних прицепов без тягачей - используют прилегающую территорию пункта пропуска в качестве автостоянки", - отметили в Дальневосточном таможенном управлении.

По данным регионального управления, несмотря на ужесточение властями Китая мер по профилактике распространения COVID-19, таможня отмечает в преддверии Нового года увеличение как убывающих в КНР большегрузов, так и въезжающих в Россию. В то же время скопление грузовых машин, находящихся перед пунктами пропуска, значительно сократилось.

В ФТС отмечают, что транспортные средства в российских пропускных пунктах своевременно оформляются таможенной службой как при убытии в Китай, так и в обратную сторону. Досмотр также осуществляется незамедлительно в соответствии с регламентом.