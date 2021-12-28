Крым рассчитывает привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают привлечь до 2025 года инвестиций в объеме 800 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции глава региона Сергей Аксенов.

"Справимся. Крым интересен для инвесторов", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о реализации задачи по привлечению в качестве инвестиций 800 млрд рублей до 2025 года.

В марте президент России Владимир Путин поставил задачу довести объем частных вложений в экономику Крыма до 1 трлн рублей в период 2022-2025 годов. Достижение этого показателя глава государства назвал амбициозной задачей.