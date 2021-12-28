Новый оптово-логистический центр планируют построить вблизи Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов допустил строительство нового оптово-логистического центра вблизи Керчи.

Во время пресс-конференции 28 декабря журналист из Керчи спросил у Аксенова о планах строительства оптово-логистического центра вблизи города. По словам журналиста, сейчас транспортные грузовые потоки идут в город из Симферополя, что негативно сказывается на ценах на продукты. В то же время, отметил он, Керчь находится наиболее близко к остальным регионам России.

"Я разговаривал с операторами, у них в планах - расширение сети. Понятно, на въезде в Крым, логично, чтобы такой центр был. При этом здесь идет вопрос об инвестировании средств частным бизнесом, мы уже проговорили ситуацию, как только первый центр будет построен, коллеги рассматривают вопрос расширения дальше", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос.

Он уточнил, что также рассматривается вариант создания оптово-логистического центра на территории Краснодарского края, на базе уже имеющихся складских площадей.

Для сдерживания цен на продукты питания, которые на полуострове выше, чем в соседних регионах России, планируется открыть в Крыму и Севастополе логистические центры. В июле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке строительства оптово-распределительных центров в Крыму. Это решение позволит крымским агропроизводителям строить их на льготных условиях и послужит укреплению продовольственной безопасности полуострова.