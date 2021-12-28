Red Wings запустит прямые рейсы по пяти направлениям из Нового Уренгоя в 2022 году

ТАСС, 28 декабря. Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из аэропорта Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Белгород, Казань, Нижнекамск, Самару и Уфу в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта во вторник.

"Регулярные рейсы из аэропорта Новый Уренгой (управляется УК "Аэропорты регионов") в Белгород, Казань, Нижнекамск, Самару и Уфу открывает авиакомпания Red Wings. Выполнение прямых рейсов запланировано на судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров", - говорится в сообщении.

Первыми будут запущены рейсы в Нижнекамск - 14 января. Они будут выполняться по вторникам и субботам. Весной сеть перевозчика дополнится прямыми рейсами: с 3 марта - в Казань, с 5 марта - в Уфу, со 2 мая - в Белгород и Самару. Кроме того, в 2022 году Red Wings продолжит выполнять рейсы из Нового Уренгоя в Челябинск дважды в неделю.