В поселке Шахтерск Сахалинской области открыли новый аэровокзал

ТАСС, 28 декабря. Новый аэровокзал открыли в поселке Шахтерск Сахалинской области. Здание построено взамен непригодного к эксплуатации и может обслуживать 70 человек в час, сообщила во вторник пресс-служба правительства Сахалина.

"Новый пассажирский терминал построили в рамках системной работы по повышению транспортной доступности районов области, которая ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Современное здание, способное выдержать девятибалльное землетрясение, возвели в сжатые сроки. Аэровокзал имеет высокую для таких объектов пропускную способность - 70 человек в час", - говорится в сообщении.

Объект получил просторный зал ожидания, медпункт и кассы. Улучшились условия работы персонала - в здании предусмотрены помещения для служб организации перевозок и сотрудников авиационной безопасности. Смонтированы системы вентиляции и кондиционирования, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, система контроля доступа, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и кабельные сети. Для строительства терминала использовали новые решения, ранее не применявшиеся в Сахалинской области, корпус здания выполнен из сейсмоустойчивого легкого алюминиевого каркаса.

Из Шахтерска авиационным транспортом можно добраться до Южно-Сахалинска и Хабаровска. За последние 11 месяцев пассажиропоток составил около 8 тыс. пассажиров, на 50% больше, чем в 2019 году и на 80% больше по сравнению с 2020 годом.

"Благодаря строительству терминала значительно вырастет комфорт и безопасность обслуживания людей, увеличится пассажиропоток. Сегодня мы восстанавливаем в районах старые посадочные площадки, расширяем сеть авиамаршрутов как внутри области, так и за ее пределами. Все это делается для того, чтобы сахалинцы и курильчане могли свободно и быстро перемещаться между районами, а также летать на материк", - приводятся в сообщении слова губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

В прошлом году в регионе началось развитие местных авиаперевозок. По поручению главы региона в Александровске-Сахалинском восстановили посадочную площадку и начали выполнять рейсы между Южно-Сахалинском и Шахтерском, Александровск-Сахалинском и Зональным, а также Зональным и Ногликами. С 20 декабря официально открыли продажу авиабилетов по маршрутам из Южно-Сахалинска в Поронайск и Смирных.