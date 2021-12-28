В Белоруссии создали легкий многоцелевой гранатомет "Сапфир"

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты оборонно-промышленного комплекса Белоруссии завершили создание легкого многоцелевого гранатометного комплекса "Сапфир". Об этом сообщил во вторник Государственный военно-промышленный комитет (ГВПК) страны.

"24 декабря одно из предприятий оборонного сектора экономики успешно завершило опытно-конструкторскую работу по созданию легкого многоцелевого гранатометного комплекса "Сапфир" с тандемной боевой частью", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Среди ряда преимуществ нового изделия является то, что "газодинамика комплекса позволяет, в отличие от многих других ручных гранатометов, использовать "Сапфир" даже в небольших помещениях", - отметили в ГВПК. Также, добавили там, использование программируемого электронного взрывателя, разработанного предприятием самостоятельно, позволяющего программировать взрыв боеприпаса на траектории движения для поражения цели "за преградой" или "в укрытии". Кроме того, многовариантность компоновки, позволяющей вести одиночную и быструю последовательную при совмещении нескольких транспортно-пусковых контейнеров в кластер стрельбу, добавили в комитете. "Итоговые полевые испытания подтвердили соответствие изделия расчетным техническим характеристикам", - заявили там.

В Госкомвоенпроме сообщили, что гранатомет "Сапфир" планируется выпускать "в двух вариантах - штурмовом, для борьбы с живой силой противника находящейся в укрытиях различной степени защищенности, и с применением кумулятивного блока - для борьбы с бронетехникой".