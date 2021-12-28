Игорную зону в Крыму планируется построить в 2022-2023 годах

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Реализация проекта по созданию игорной зоны на курортном побережье Крыма планируется в 2022-2023 годах, сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник журналистам.

"Со следующего года оператор приступает к выполнению строительных работ, разбору недостроенного здания на участке. Проектная документация уже в работе. Мы ожидаем, что в 2022-2023 годах проект будет полностью реализован", - сказал он.

Он пояснил, что задержки в реализации проекта были связаны с решением земельных вопросов и выкупом участка. Только в 2021 году удалось решить проблему.

Весной Аксенов сообщил о проведении подготовительных работ. Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк тогда же рассказал, что строительство комплекса должно было начаться в первые месяцы 2021 года, но было отложено из-за ситуации с коронавирусом. Позже Аксенов уточнил, что планируется начать строительство в сентябре.

В октябре 2019 года было опубликовано распоряжение премьер-министра России о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте. Она расположится на территории бывшего санатория "Фортуна" в поселке Кацивели. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год.