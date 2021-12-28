В России выполнена программа подготовки специалистов для Белорусской АЭС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Подготовка эксплуатационного персонала Белорусской АЭС российской стороной завершена. Как сообщила во вторник пресс-служба Технической академии (ТА) Росатома, на базе которой с 2015 года проводилось обучение специалистов, программа подготовки кадров для атомной отрасли Белоруссии была выстроена параллельно со строительством атомной станции.

"За годы реализации проекта по подготовке персонала Белорусской АЭС обучение прошел 621 специалист, 261 специалист прошел стажировку на российских АЭС, 284 специалиста прошли специализированное обучение. Было организовано в общей сложности 41 286 часов теоретического обучения, 24 948 часов стажировок на российских АЭС, 11 508 часов практики и работы на специализированных тренажерах", - говорится в сообщении. В процессе организации обучения были разработаны 32 методических документа, 45 программ подготовки на должность, 19 учебных курсов, включая тренажерные курсы и ряд других учебных материалов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в 2021 году ТА Росатома организовала также научные визиты для белорусских специалистов в рамках соглашения между Росатомом и МАГАТЭ о внебюджетном взносе в развитие инфраструктуры атомной энергетики стран-новичков. В ноябре представители белорусской атомной отрасли ознакомились с различными аспектами в области неразрушающего контроля, а также аварийной готовности и реагирования. Помимо лекционных занятий, программы визитов включали технические туры на площадки Научно-исследовательского института интроскопии и АО "Аварийно-технический центр Росатома".

Белорусская АЭС

Белорусская АЭС сооружена в соответствии с соглашением между правительствами РФ и РБ, подписанным в марте 2011 года. Генеральный подрядчик проекта - компания "Атомстройэкспорт" (АСЭ, инжиниринговый дивизион Росатома). В рамках генерального контракта, заключенного на условиях сдачи объекта "под ключ", предусматривалась подготовка персонала, необходимого для начала самостоятельной эксплуатации.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Энергетический запуск первого блока АЭС с включением в объединенную энергосистему страны, состоялся в ноябре 2020 года, а ввод в промышленную эксплуатацию - в июне текущего года. 22 декабря текущего года стартовала загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС, с которой начался физический пуск. 27 декабря в Минэнерго сообщили, что работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока завершены. Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется к лету 2022 года.