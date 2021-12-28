Практики платформы "Смартека" переведут в формат франшиз

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) намерено перевести лучшие практики на своей платформе "Смартека" в формат франшиз для ускорения их тиражирования в регионах России. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе агентства.

"Планируем отобрать и адаптировать самые эффективные практики, которые при масштабировании на всю страну способны дать высокие социально-экономические результаты. Не всегда практика, реализованная в одном регионе, может быть без изменений тиражирована в другом. Поэтому самые лучшие решения будут приведены к универсальному формату франшиз, подходящему для внедрения в каждом регионе", - рассказал директор направления "Лучшие практики" АСИ Александр Пироженко, слова которого привела пресс-служба.

Он добавил, что сейчас на платформе "Смартека" представлены все регионы России. Наибольший спрос имеют практики Москвы, Липецкой и Самарской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга. Совместно они предложили 122 практики, из которых 37 тиражируются с сопровождением авторов и экспертов-наставников "Смартеки".

Наиболее активно перенимают опыт и внедряют практики других субъектов Краснодарский край, Москва, Челябинская, Амурская и Свердловская области. Для внедрения они взяли себе 165 практик.

Следующий шаг в развитии "Смартеки" - выйти на международный уровень и изучить, каким образом те же проблемы решаются в зарубежных странах, уточнили в пресс-службе. Собственная накопленная база решений и практик тоже может быть интересна иностранным партнерам, поэтому сейчас ресурс переводят на английский язык. В следующем году начнутся переговоры с теми странами, которые готовы присоединиться к цифровой платформе для обмена опытом, добавили в АСИ.

"Смартека" создана два года назад по поручению президента России. Сейчас на ней представлена 661 эффективно работающая региональная практика по 10 категориям: "Здравоохранение", "Комфортная среда", "Экология", "Образование", "Развитие предпринимательства", "Туризм", "Культура", "Социальная поддержка", "Занятость", "Региональное и муниципальное управление". На наблюдательном совете АСИ 16 декабря президент РФ Владимир Путин поддержал включение практик "Смартеки" в государственные программы и нацпроекты.