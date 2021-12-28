Оборот теневого рынка алкоголя в интернете в 2021 году составил 2,75 млрд рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Эксперты Group-IB оценили в 2,75 млрд рублей оборот нелегального рынка алкоголя в интернете в 2021 году, что на 266 млн рублей больше, чем в 2020 году. Это следует из отчета компании-разработчика решений для детектирования и предотвращения кибератак Group-IB.

"Компания Group-IB под конец года оценила оборот теневого рынка продажи алкоголя в интернете в 2021 году в 2,75 млрд рублей. Это на 266 млн рублей больше, чем годом ранее. Всего эксперты Group-IB Digital Risk Protection обнаружили около 3 000 онлайн-ресурсов - сайтов, каналов в мессенджерах и групп в соцсетях, торгующих спиртным в обход действующего законодательства. Главным алко-мессенджером стал Telegram - количество "профильных" каналов, предлагающих покупку и доставку алкогольной продукции, за год выросло в 2,5 раза. На помощь нелегальным продавцам горячительных напитков в предновогоднюю пору пришли "алко-боты", - говорится в отчете.

В 2020 году оборот составлял 2,5 млрд рублей.

По данным Group-IB, при средней посещаемости сайта, реализующего алкоголь с доставкой, в 1 965 человек в месяц, минимальной конверсии (1%) и средней стоимости одной покупки в 1 557 рублей, заработок 1,7 тыс. онлайн-магазинов составил около 624 млн рублей в 2021 году. Оборот продаж алкоголя в соцсетях и мессенджерах составил 1,9 млрд рублей при аудитории в 82,4 млн пользователей.

В компании отметили, что причиной роста теневого рынка в текущем году стали выросшие на 2,46% цены на алкоголь и популярность в период пандемии дистанционных онлайн-покупок. По данным Group-IB, число запросов в поисковике "Яндекс" "купить алкоголь с доставкой" с января по ноябрь превысило 108 тыс., что в два раза больше, чем в прошлом году.

В России эксперты Group-IB Digital Risk Protection обнаружили в интернете в 2021 году около 3 тыс. онлайн-площадок для продажи алкогольной продукции.

Уточняется, что за последние четыре года число подпольных сайтов-алкомаркетов сократидось вдвое: в 2018 году их было порядка 4 тыс., в 2019 году - 2,5 тыс. ресурсов, в 2020 году и 2021 году - 2 тыс. сайтов. При этом компания обнаружила самую крупную сеть алкомаркетов, которая насчитывала около 122 связанных доменных имен.

Продажа в соцсетях и мессенджерах

Кроме того, экспертами было обнаружено 300 различных групп и аккаунтов в социальных сетях, предлагающих продажу алкоголя с доставкой на дом, а также продажу контрафактного алкоголя. Число подписчиков таких групп возросло в 3,8 раза.

Уточняется, что эксперты компании обнаружили в Telegram порядка 130 алкоканалов с суммарным числом подписчиков около 750 тыс., в то время как в 2020 году таких каналов было 50, а суммарное количество подписчиков составляло 160 тыс.