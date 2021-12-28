Минсельхоз заявил, что сеть атташе по АПК за рубежом в 2021 году выросла до 31 человека

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз РФ в 2021 году расширил сеть атташе по АПК за рубежом до 31 человека. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В соответствии с указом президента РФ Минсельхоз России продолжает последовательную работу по развитию сети своих представителей за рубежом. Так, в 2021 году их количество выросло до 31 человека", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в министерстве, к исполнению обязанностей уже приступили атташе по АПК в 23 странах: Анголе, Вьетнаме, Гане, Китае, Малайзии, Мексике, Нигерии, Перу, Саудовской Аравии, Таиланде, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Израиле, Филиппинах, Иордании, Турции, Швейцарии, Бангладеш, ОАЭ, Египте, Японии и Катаре. Также назначены и готовы начать работу представители в 8 странах - Алжире, Индонезии, Иране, Кубе, Марокко, Судане, Чили и Сирии.

"Создание сети сельхозатташе является важным элементом системы продвижения продукции отечественного АПК на внешние рынки. Ключевыми задачами представителей министерства являются расширение возможностей для российских экспортеров и представление интересов нашей страны при дипломатическом взаимодействии с зарубежными партнерами", - считают в министерстве.

Минсельхоз России планирует полностью сформировать сеть атташе по АПК в следующем году. Численность представителей министерства вырастет до 52 человек в 50 странах.