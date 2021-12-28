Здания морской дирекции в Керчи могут передать крымско-сирийской судоходной компании

ССИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Комплекс зданий морской дирекции в Керчи могут передать для нужд крымско-сирийской судоходной компании, сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что представители Сирии являются одними из наиболее активных и перспективных партнеров для Крыма, находящегося под западными санкциями. В 2019 году власти Крыма озвучили намерение создать совместную судоходную компанию, которая поможет обеспечить работой морские порты Крыма, так как из-за санкций загрузка снизилась.

"Территория морской дирекции (до строительства Крымского моста она обеспечивала работу паромной переправы через Керченский пролив - прим. ТАСС) подходящая, в настоящее время она рассматривается для эксплуатации крымско-сирийской судоходной компанией. Количество грузов, которое по этому направлению будет продвигаться, будет увеличено", - сказал глава Крыма.

Он уточнил, что вопрос предоставления льготы на вывоз товаров через крымские морские порты обсуждается. "При этом мы передаем Керчинский и Феодосийский порты в федеральную собственность при сохранении штатной численности коллектива", - отметил Аксенов.