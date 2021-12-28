В Крыму в следующем году планируют начать проектирование четырех съездов к морю

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Проектирование четырех новых съездов к морю с трассы "Таврида" планируется начать в следующем году. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Мы в 2022 году приступаем к проектированию съездов к морю, там четыре съезда будет организовано", - сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что съезды с трассы "Таврида" в Крыму должны быть построены к концу 2023 года.

Трасса "Таврида" - автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая стала основой новой дорожной системы полуострова. Семь этапов уже введены в эксплуатацию, в 2020 году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок трассы.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".