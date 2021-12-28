Рыбопромышленники в Крыму получат компенсации от государства на строительство новых судов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Программы по строительству рыбопромыслового флота в Крыму будут финансироваться на федеральном уровне. На строительство новых судов предусмотрят частичную компенсацию затрат, заявил в ходе пресс-конференции во вторник глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"С точки зрения рыбного промысла, к сожалению, состояние рыбного флота находится в достаточно неприглядном состоянии, у нас 12 судов всего работают на этом направлении, общий объем вылова - от 10 до 12 тонн в год, пять видов рыбы добывается. Главный вопрос - это наличие инфраструктуры на берегу. На федеральном уровне программы по строительству флота уже будут субсидироваться, то есть те рыбопромышленники, которые хотят построить новые суда, будут получать компенсацию от государства, по-моему, до 30% от стоимости судна, что тоже должно дать определенный толчок", - сказал Аксенов.

Он отметил, что несколько проектов в Керченском морском порту, которые планировали реализовать при содействии частных инвесторов, по его словам, к сожалению, не реализованы. Также в феврале 2022 года власти Крыма планируют провести совещание по разработке республиканских программ поддержки отрасли.

"Думаю, мы выровняем ситуацию, интерес будет у предпринимателей по этому направлению работать", - резюмировал он.

По итогам встречи президента России Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя в марте 2020 года правительству страны и городским властям были даны поручения, в том числе подготовить предложения о мерах по развитию судостроения в части, касающейся строительства судов рыбопромыслового флота.