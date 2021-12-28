В Крыму в 2022 году на дороги выделят около 12 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Около 8 млрд рублей выделят в 2022 году в Крыму на ремонт и строительство дорог. Кроме того, рекордные 4 млрд рублей планируется направить на содержание дорожной сети республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе пресс-конференции во вторник.

"Подтверждение 12 млрд рублей на дорожное строительство, вернее, 8 млрд рублей - на капитальное строительство, ремонт и капремонт и 4 млрд рублей - на содержание. Впервые такая сумма выделяется по поручению президента на содержание и обслуживание. Средств более чем достаточно", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что республика по темпам дорожного строительства входит в тройку регионов-лидеров в России.

"На мой взгляд, в дорожном строительстве ситуация поменялась в лучшую сторону. Понятно, что еще не идеально, но тем не менее мы движемся вперед", - подчеркнул глава республики.