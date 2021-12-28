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Территорию Сакского химзавода в Крыму передадут городу и рекультивируют

По словам главы республики Сергея Аксенова, от частных инвесторов поступают предложения по использованию территории

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Территорию Саксого химического завода передадут городу и рекультивируют после завершения процедуры банкротства предприятия, сообщил журналистам во вторник глава региона Сергей Аксенов.

"С 2015 года Сакский химический завод находится в банкротстве. Вся земля будет передана городу Саки, рекультивирована. <…> Надеемся, что процесс банкротства в 2022 году завершится, и возможно будет принять управленческие решения по закреплению этой земли за МО "город Саки", - сказал Аксенов.

Он добавил, что уже есть предложения, в том числе от частных инвесторов, по использованию данной территории.

Сакский химический завод специализировался на выпуске перманганата калия, бромистого метила, персоли и поваренной соли. Предприятие прекратило работу в 2002 году из-за проблем с утилизацией отходов.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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