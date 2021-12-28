В Казани планируют связать канатной дорогой парк Горького и "Ак Барс арену"

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Проект канатной дороги между парком им. Горького и стадионом "Ак Барс арена" в Казани одобрили на заседании Инвестиционного совета Татарстана. Об этом сообщает во вторник пресс-служба президента республики.

"Заседание Инвестиционного совета Республики Татарстан провел президент Татарстана Рустам Минниханов. Были рассмотрены шесть инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

Генеральный директор компании "Аэромост" Денис Белов выступил с проектом канатной дороги. Она свяжет центральный парк им. Горького и стадион "Ак Барс арена" в Казани. Планируется, что объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей, а при строительстве создадут 120 рабочих мест.

"Общая площадь необходимых земельных участков составляет 2,9 га. Протяженность канатной дороги - 2 773 м, она будет проходить через парковую зону Русско-Немецкой Швейцарии и откроет замечательный вид на зеленые городские зоны", - приводит пресс-служба слова Белова.

Минниханов отметил, что идея канатной дороги в Казани обсуждается долгое время и она необходима в городе.

Кроме канатной дороги, по данным пресс-службы, одобрили проекты строительства детского сада в Набережных Челнах, многофункционального автокомплекса вблизи промышленного парка "Зеленодольск". Также рассмотрели проект строительства смотровой башни на территории Верхнеуслонского района. Отмечается, что его реализуют по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Объем инвестиций в строительство смотровой башни составит 50 млн рублей. Еще один проект касается строительства оптово-распределительного центра "Зеленодольск 3" от компании "Ромекс" с инвестициями в 1,88 млрд рублей. Начало строительства ожидается уже в 2022 году.