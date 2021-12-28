"Гектары в Арктике" в Заполярье будут развивать с помощью инфраструктурных кредитов

МУРМАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Инфраструктуру для участков, выдаваемых по программе "Гектар в Арктике" в Мурманской области, намерены развивать с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом во вторник сообщила заместитель главы региона Ольга Кузнецова в ходе итоговой пресс-конференции правительства Мурманской области.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

"Мы сейчас ведем работу, чтобы уже летом [2022 года] задействовать механизмы инфраструктурного меню, думаем, как подвести инфраструктуру для участков, раздаваемых по программе "Гектар в Арктике", - сказала Кузнецова.

Вице-губернатор отметила, что среди общего количества заявок на "Гектары в Арктике" (около 5,5 тыс.) более 3 тыс. приходится на Мурманскую область. "У нас больше заявок, чем у всех арктических регионов вместе взятых", - резюмировала она.

Власти Мурманской области отдали под бесплатные "Гектары Арктики" более 731 га, что составляет 5,04% территории области. Это один из самых больших показателей по сравнению с другими арктическими регионами - участниками программы, которые отдали менее 1% своих территорий. В первые полгода (до 1 февраля 2022) земельные участки в Мурманской области площадью не более 1 га смогут получить только жители региона. Далее в программе сможет принять участие любой житель России.

В рамках федеральной программы "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России можно получить земельный участок площадью до 1 га на безвозмездной основе. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.