Марокко увеличивает поставки цитрусовых в Россию

РАБАТ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Марокко наращивает поставки своих мандаринов в Россию после их сокращения в 2020 году. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС торговый представитель РФ в королевстве Артем Цинамдзгвришвили.

"Первые результаты стартовавшего в Марокко урожайного сезона показывают, что в ходе текущей кампании королевство, несмотря на некоторые транспортно-логистические издержки, связанные с пандемией коронавируса, может экспортировать до 650 тыс. тонн цитрусовых, в том числе на российском направлении", - отметил он.

"В свою очередь, российский импорт цитрусовых за первые 10 месяцев 2021 года, по данным ФТС (Федеральной таможенной службы - прим. ТАСС) России, увеличился на 6,9% и составил 1,126 млн тонн. При этом отрадно отметить, что объемы поставок из Марокко после более чем двукратного падения в 2020 году, вызванного кризисом из-за пандемии, в текущем году начинают демонстрировать положительную динамику", - продолжал собеседник агентства.

"За первые девять месяцев 2019 года экспорт марокканских цитрусовых в РФ составлял $142 млн. Потом из-за последствий и ограничений, вызванных пандемий, этот показатель за тот же период 2020 года снизился до $60,4 млн. Однако в первые девять месяцев 2021 года экспорт цитрусовых составил $61,6 млн. Таким образом, негативная динамика прервана, мы снова видим рост, который со временем будет наращиваться", - продолжал торгпред.

"Учитывая ограничение ввоза апельсинов и мандаринов из Турции и Египта в связи с выявленными фитосанитарными нарушениями, а также позднее начало в текущем году мандаринового сезона в Абхазии из-за погодных условий, что, по прогнозам, приведет к двукратному сокращению поставок в Россию из этой республики, ожидаем, что российские импортеры обратят более пристальное внимание на продукцию из Марокко <...>", - сказал Цинамдзгвришвили.

"Напомню, что Россия является историческим рынком сбыта цитрусовых для Марокко. Традиционно на ее долю вкупе с Северной Америкой и странами Персидского залива приходится более 50% марокканского годового экспорта", - подытожил он.