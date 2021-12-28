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Соболь стал символом инвестиционного бренда Тюменской области

В регионе также появился портал, на котором инвесторы смогут найти всю необходимую информацию о мерах поддержки

ТЮМЕНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Соболь стал символом инвестиционного бренда Тюменской области, в регионе запущен портал, на котором инвесторам будут оказывать поддержку. Об этом ТАСС сообщил во вторник на презентации инвестиционного бренда Тюменской области заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

"Соболь - это символ, который с нами всегда более 400 лет, он же на нашем гербе, а за последнее время он показал себя брендом, который привлекает и завоевывает внимание других через туризм. Поэтому мы решили не плодить большое количество брендов, а просто усилить его. Слоган: Invest Tyumen", - сказал Пантелеев.

Как добавил заместитель губернатора, запущен сайт в русской и английской версии. "В 2022 году будет второй этап по превращению сайта в инвестиционный портал, где будет вся необходимая информация о мерах поддержки", - сказал Пантелеев. На портале появится личный кабинет для инвестора.

Символ бренда будут продвигать в социальных сетях, на выставках, на главных форумах страны и на инвестиционных роуд-шоу.

Теги
РоссияТюменская область
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