Треть крупнейших госкомпаний Украины по итогам трех кварталов года оказались убыточными

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Только 10 из 15 крупнейших государственных компаний Украины, избранных правительством для реформы корпоративного управления, отчитались о прибыли по итогам трех кварталов 2021 года, остальные оказались убыточными. Об этом сообщило во вторник украинское издание "Зеркало недели".

Убытки Укрэнерго составили 2,74 млрд гривен ($101 млн), Укржелдороги - 461 млн гривен ($17 млн), Госпродзернокорпорации - 328 млн гривен ($12 млн), Автомобильных дорог Украины - 118 млн гривен ($4,3 млн) и Украэроруха - 77,5 млн гривен ($2,8 млн).

Компания "Нафтогаз" за три квартала 2021 года отчиталась о прибыли 9,78 млрд гривен ($362 млн). При этом группа предприятий, которыми управляет компания, завершили этот период с совокупным чистым убытком 4,37 млрд гривен (почти $162 млн).

Наибольшие прибыли за девять месяцев получили Укргидроэнерго - на сумму 9,14 млрд гривен (более $338 млн), Оператор газотранспортной системы Украины - 5,8 млрд гривен (почти $215 млн), Энергоатом - 2,35 млрд гривен ($87 млн), Администрация морских портов - 1,44 млрд гривен ($53 млн) и Укроборонпром - 797 млн гривен (более $29 млн).