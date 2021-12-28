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Размер долга заемщиков потребкредитов в I полугодии 2021 года вырос на 10,2%

За полгода количество самих заемщиков выросло лишь на 1,6%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Размер долга у заемщиков потребительских кредитов с учетом прочих кредитов в первой половине 2021 года увеличился на 10,2%, следует из исследования данных трех крупнейших бюро кредитных историй, опубликованных на сайте ЦБ.

При этом за эти полгода количество самих заемщиков выросло лишь на 1,6%. Отмечается, что рост потребительского кредитования в первые шесть месяцев 2021 года был связан прежде всего с увеличением среднего долга и числа кредитов, приходящихся на одного заемщика.

"Это указывает на рост долговой нагрузки заемщиков и целесообразность использования регулятором инструментов, ограничивающих такие риски, в том числе макропруденциальных лимитов", - сообщает ЦБ.

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