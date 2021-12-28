Академия DAMO компании Alibaba назвала основные технологические тренды 2022 года

ШАНХАЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Академия DAMO китайского интернет-гиганта Alibaba назвала искусственный интеллект, кремниевую фотонику и мягкую робототехнику в числе основных трендов технологического развития 2022 года. Об этом говорится в ежегодном докладе, опубликованном во вторник на сайте этого исследовательского учреждения.

Главным направлением эксперты академии считают искусственный интеллект (ИИ), который дает возможность обрабатывать огромные объемы данных и позволяет проводить научные исследования в тех областях, которые ранее считались недоступными. ИИ, полагают в DAMO, поспособствует формированию новой парадигмы в исследованиях, выходящей за рамки двух основных - экспериментальной и теоретической.

Другим важным направлением наступающего года станет развитие кремниевых фотонных чипов, которые являются перспективной альтернативой электронным полупроводникам. В докладе упоминается и о более широком применении и исследовании новых типов роботов, технология которых будет основана на использовании более мягких и гибких материалов с сенсорными возможностями продвинутого уровня. Это откроет огромные возможности для их использования в повседневной жизни, считают авторы.

В числе других трендов академия называет разработку и синхронизацию больших и малых моделей для формирования оптимизированных рабочих процессов, а также технологии искусственного интеллекта для интегрирования возобновляемых источников энергии в электросети в целях достижения углеродной нейтральности. Упоминается в докладе и новая интегрированная наземно-спутниковая сетевая архитектура, которая обеспечит повсеместное подключение через спутники в ближайшие пять лет.

Доклад DAMO публикуется четвертый год подряд. Академия подготавливает такие документы на основе изучения множества научных работ, патентов на новые технологии и бесед с компетентными учеными.