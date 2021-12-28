Сербия выбирает между закупками истребителей в России и Франции

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии в настоящий момент проводят анализ, истребители производства какой страны - России или Франции - лучше закупать. Об этом заявил во вторник министр обороны страны Небойша Стефанович в эфире национального телевидения.

Отвечая на вопрос журналистки, какие самолеты выберет Сербия - "советские или французские", министр ответил: "<...> Они в настоящий момент больше за то, чтобы взять истребители "Рафаль", то есть французского производства, но когда будут делать окончательный вывод, когда закончат весь анализ, мы увидим, что выберет армия. Речь идет об очень дорогих вещах".

Стефанович напомнил, что Сербия вскоре получит новые поставки российской техники, включая российские вертолеты и комплексы ПВО "Панцирь".

Ранее президент Сербии Александар Вучич не исключил покупки 12 новых истребителей для нужд сербской армии. В то же время Вучич не уточнил, какие именно истребители намерена покупать Сербия. По словам президента, Сербия также намерена закупить в 2022-2023 годах 30 вертолетов - 10 H-145 ("Эйч-145" производства компании Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 подержанных Ми-35 у одной из стран ЕС.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.