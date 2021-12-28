Титов предложил отказаться от допограничений для бизнеса при введении QR-кодов на Урале

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву с просьбой рекомендовать властям субъектов отказаться от избыточных санитарных ограничений для бизнеса, если в регионе введен режим QR-кодов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Речь идет о помещениях, где оказываются услуги населению (общепит, магазины, спортивные залы, кинотеатры, досуговые центры и т.д.). Предприниматели положительно отзываются о том, что региональные власти все реже устанавливают режим полного локдауна. Это дает им возможность не прекращать работу полностью. Однако при наличии режима QR-кодов бизнес из пострадавших отраслей нуждается в снятии любых иных ограничений, влияющих на количество посетителей (ограничения по заполнению залов, по режиму работы и так далее)", - привели в пресс-службе содержание письма Титова.

Как отметил уполномоченный, сейчас "очень важно не перегнуть палку с ограничениями".

"Вакцинация, подтверждением которой служит QR-код, - самое действенное оружие против коронавируса. Если предприниматель строго соблюдает требования по допуску только тех посетителей, которые обладают кодом, он уже делает все, что нужно. Прочие ограничения только наносят ему экономический ущерб, но не добавляют успеха в борьбе с пандемией", - отметил бизнес-омбудсмен, слова которого приводит его пресс-служба.