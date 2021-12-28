Свердловские власти включили 21 проект в перечень потенциальных участников СЗПК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области включили в перечень инвестпроектов, в отношении которых планируется заключить соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), 21 проект с общим объемом инвестиций свыше 83 млрд рублей. Информация размещена в постановлении заксобрания региона на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"Министерством [инвестиций и развития области] сформирован перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Свердловской области, в отношении которых планируется заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В указанный перечень включены сведения о 21 инвестиционном проекте с общим объемом инвестиций свыше 83 млрд рублей", - говорится в документе.

Согласно постановлению, в регионе с декабря 2020 года заключено два СЗПК - с компанией "Мовиста регионы" на реализацию проекта комплексного развития городского электрического транспорта в Екатеринбурге с объемом инвестиций 58,1 млрд рублей, а также компанией "Смак" с проектом строительства производственно-логистического комплекса по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий с объемом инвестиций 4,8 млрд рублей.

При этом, как отмечается в постановлении, Правительство РФ еще не установило требования, необходимые для работы региональных властей в сфере СЗПК. Когда это произойдет, в Свердловской области будут утверждены в том числе порядок заключения соглашений, стороной которых не является Российская Федерация, и порядок возмещения затрат на реализацию проекта.

О СЗПК

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля 2020 г. подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий).