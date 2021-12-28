Минспорт готов рассмотреть инициативу об отсрочке возврата за сданные фитнес-абонементы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта России готово рассмотреть предложение об отсрочке возврата денег за сданные абонементы фитнес-клубов. Об этом говорится в письме заместителя министра спорта Одеса Байсултанова в адрес уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В ноябре бизнес-омбудсмен обращался к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением внести в федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" норму, по которой правительство РФ могло бы устанавливать особый порядок возврата средств за услуги фитнес-центров в случае ограничения их работы стороны государства. Так, в условиях чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности или иных принудительных ограничений фитнес-центр вправе предложить потребителю, желающему сдать абонемент либо приостановить оказание услуг вплоть до возобновления деятельности, либо вернуть деньги за абонемент, но с отсрочкой до 180 дней со дня требования.

"Минспорт России готов рассмотреть предложения по внесению изменений в закон о спорте", - отмечается в письме Байсултанова, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. Однако, как уточнил автор документа, сделать это можно при соблюдении определенных условий. В частности, за отдельными категориями клиентов (инвалиды, граждане старше 65 лет, члены многодетных и неполных семей) отсрочка по возврату денег за абонементы должна быть сокращена со 180 до 30 дней. А в остальных случаях фитнес-клуб должен уплачивать клиенту проценты за пользование чужими денежными средствами в случаях, если денежные средства возвращены позже, чем через 60 дней с момента отмены ограничений.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена, в начале 2022 года Титов в сотрудничестве с Ассоциацией операторов фитнес-индустрии намерен представить в рамках рабочей группы по вопросам поддержки развития фитнес-индустрии в РФ текст поправок в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", в которых будет учтена позиция Минспорта.

"Мы рады, что уполномоченный поддерживает позицию отрасли, и готовы предметно обсуждать все необходимые изменения", - прокомментировала письмо Минспорта президент АОФИ Ольга Киселева.