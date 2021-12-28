РЭО: план на 2021 год по инвестициям и вводу мощностей переработки отходов выполнен

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) выполнил план 2021 года по вводу мощностей по обработке и утилизации бытовых отходов и инвестированию в объекты инфраструктуры. Об этом сообщила во вторник пресс-служба РЭО.

"В 2021 году перед нами стояли действительно амбициозные задачи. Эти задачи были закреплены паспортом федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Речь идет о введении в эксплуатацию мощностей по обработке миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), утилизации 0,423 миллиона тонн отходов и размещению 0,123 миллиона тонн ТКО. Но благодаря реализованным в Московской области двум проектам по созданию объектов обращения с ТКО нам удалось достигнуть установленной планки и ввести в промышленную эксплуатацию столько мощностей, сколько предписывал ввести федеральный проект. Мы говорим об инвестподдержке со стороны РЭО в размере 2,907 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

В частности, в третьем квартале РЭО предоставила финансирование двум подмосковным инвестиционным проектам - ООО "Комбинат" в Клину и ООО "КПО Нева" в Солнечногорском районе. В "Комбинат" было направлено 1,3 млрд рублей на строительство третьей очереди комплекса по переработке отходов, включающего мощности по сортировке 0,5 миллиона тонн отходов в год и утилизации 0,15 млн тонн. В свою очередь "КПО Нева" получил поддержку в виде 1,607 млрд рублей на строительство мощностей по сортировке 0,5 млн тонн отходов в год, утилизации 0,273 млн тонн и размещению 0,123 млн тонн.

Всего в 2021 году РЭО вложил 6,2 млрд рублей в пять проектов в трех регионах. Помимо указанных проектов речь идет об "ЭкоРесурс-Поволжье" в Самарской области, заводе "Вторпласт-Эколайн" в Московской области, ООО "Регион-Комфорт" в Тульской области.

"До 2024 года запланировано создание около 900 объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО. Суммарная мощность всех объектов составит около 87 миллионов тонн, из которых 45 миллионов тонн - обработка. Вклад в развитие инфраструктуры и строительство новых предприятий позволит достичь глобальной национальной цели - вдвое снизить к 2030 году долю захоронения и достигнуть 100% сортировки ТКО", - добавили в РЭО.