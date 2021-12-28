Украинское предприятие представило первый серийный самолет Ан-178

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Госпредприятие "Антонов", входящее в концерн "Укроборонпром", представило первый серийный самолет Ан-178. Об этом сообщил во вторник украинский телеканал "Дом".

"Мероприятия по случаю выкатки первого серийного самолета Ан-178 прошли на предприятии "Антонов", - говорится в сообщении телеканала.

Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Он построен в рамках государственного контракта на три самолета Ан-178 для Вооруженных сил Украины.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 является развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148 и Ан-158. Максимальная высота полета Ан-178 - 12,2 км, дальность - 5 500 км, максимальная скорость - 825 км/ч, грузоподъемность - до 18 тонн.

Серийный лайнер построен на Украине впервые с 1991 года. Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2020 года предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 с 2021 года, а также создать украинскую авиакомпанию, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".

Ранее Украина заключила контракт с Перу на поставку и обслуживание одного Ан-178. Сумма сделки составила около $65 млн. Однако в декабре 2021 стало известно о том, что власти Перу наложили штрафные санкции за срыв сроков поставки самолета.

Компания "Антонов"

Компания "Антонов" занимается разработкой, производством и ремонтом самолетов марки "Ан". Предприятие основано как опытно-конструкторское бюро на Новосибирском авиазаводе под руководством Олега Антонова. С 1952 года компания находится в Киеве. Самые известные модели самолетов - Ан-2 ("кукурузник"), пассажирский Ан-24, крупный грузовой Ан-124 ("Руслан"), самый большой в мире самолет Ан-225 ("Мрия"). Образовавшийся затяжной кризис в украинском авиастроении руководство компании объясняет разрывом связей с Россией по поставкам комплектующих изделий, материалов и сложностью поиска иных рынков сбыта.