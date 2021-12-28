В Москве среднесуточный оборот магазинов компьютерной техники вырос до 535 млн рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Среднесуточный оборот магазинов компьютерной техники в Москве составил более 535 млн рублей, за один день оборот таких торговых точек составил 826,4 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Если в середине декабря вы заметили, что трафик на московских дорогах стал напряженнее, а машин заметно прибавилось, вы не ошиблись: в 2021 жители города выехали на охоту за подарками раньше, чем обычно. Лидером спроса стала компьютерная техника: с 13 по 19 декабря среднесуточный оборот таких магазинов составил 535,7 млн рублей - это на 174,7% больше, чем в аналогичную неделю сентября. 15 декабря был установлен локальный рекорд - за один день оборот компьютерных магазинов составил 826,4 млн рублей - самый высокий показатель с 1 сентября", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что высокий интерес отмечается и на товары телекома, где среднесуточный оборот с 13 по 19 декабря также вырос на 66% по сравнению с аналогичной неделей сентября, до 213,8 млн рублей.

Магазины, преимущественно торгующие мобильными телефонами и аксессуарами, также увеличили среднесуточную выручку на 27,5%, до 395,2 млн рублей, при аналогичном сравнении периодов. Традиционно популярным подарком остается косметика и парфюмерия: с 13 по 19 декабря оборот магазинов этого сегмента увеличился на 132% по сравнению с аналогичной неделей сентября и составил 631 млн рублей.

Добавляется, что спрос на мебель, товары для дома, а также одежду и обувь с 13 по 19 декабря по сравнению с аналогичной неделей сентября вырос на 15%, до 1,7 млрд рублей.

"Растет выручка московских кафе и ресторанов. За неделю с 13 по 19 декабря среднесуточный оборот предприятий общественного питания составил 1,43 млрд рублей. Это на 6,3% выше, чем неделей ранее и на 11,6% больше, чем за аналогичную неделю в сентябре", - добавляется в канале.