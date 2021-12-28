Курганские парламентарии приняли бюджет на 2022 год с дефицитом в 6,27 млрд рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Депутаты Курганской областной думы приняли во втором окончательном чтении закон о региональном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с дефицитом в 6,27 млрд рублей - на 1,37 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Расходы при этом составят 66,3 млрд рублей, а доходы - почти 60,07 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба думы.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. При этом область первой из них разработала и утвердила с правительством России индивидуальную программу ускоренного развития.

"Парламентарии приняли закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". <…> Доходы областного бюджета на 2022 год составят 60,069 млрд рублей, расходы - 66,339 млрд рублей, дефицит бюджета предусмотрен в сумме 6,27 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ко второму чтению уточнили доходы областного бюджета - за счет дополнительной финансовой помощи из федерального центра они увеличились еще на 716,2 млн рублей.

В 2020 году депутаты Курганской областной думы приняли закон о региональном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с дефицитом на 2021 год в 4,9 млрд рублей, расходами 57,6 млрд рублей, доходами - 52,6 млрд рублей.