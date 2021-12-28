Эксперт: рост товарооборота в ретейле РФ в 2021 году ожидается на уровне 7%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Рост товарооборота в ретейле РФ по итогам 2021 года ожидается на уровне 7%. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции "Потребительский рынок России: итоги 2021 года и ключевые вызовы 2022" генеральный директор Info Line Иван Федяков.

"По итогам 2021 года мы ожидаем прирост розничного товарооборота на 7%. Это говорит о том, что мы выходим на допандемийный уровень по ключевому показателю отрасли", - сказал он.

Федяков отметил, что в продуктовом ретейле рост оборота составляет на конец 2021 года около 2%, в непродовольственном ретейле - почти 14%. При этом в денежном выражении с учетом инфляции в сфере продуктового ретейла рост ставил почти 11%, а в непродовольственном - почти 20%, добавил он.

Федяков также сообщил, что рост объема рынка электронной коммерции ожидается на 40-43% в 2021 году. При этом доля онлайн-продаж от всех продаж в 2021 году составляет 11%, и может достичь 22% в 2025 году.